El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico actualizado para la provincia de San Juan para el jueves 21 y el viernes 22 de mayo de 2026. Para la jornada del jueves, se anticipa una mañana con cielo mayormente nublado, temperatura de 5 °C y viento del sector suroeste con velocidad de 0 a 2 km/h. La probabilidad de precipitación es nula.

Hacia la tarde del jueves, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 16 °C, viento del suroeste entre 0 y 2 km/h y humedad relativa en descenso. Durante la noche, el cielo estará algo nublado, la temperatura descenderá a 10 °C y el viento se mantendrá del suroeste con igual intensidad de 0 a 2 km/h. No se prevén ráfagas significativas en ninguna de las tres franjas horarias.

Para el viernes 22, la madrugada comenzará con cielo despejado, temperatura de 2 °C y viento del noroeste de 7 a 12 km/h. En la mañana, se mantendrá el cielo despejado, con temperatura de 5 °C, viento del suroeste de 0 a 2 km/h y probabilidad de precipitación del 0 %.

Por la tarde del viernes, el cielo estará algo nublado, la temperatura alcanzará los 15 °C, el viento rotará al noreste con velocidades de 7 a 12 km/h y no se esperan lluvias. Finalmente, durante la noche del viernes, el cielo se mantendrá algo nublado, la temperatura descenderá a 11 °C, el viento soplará del suroeste entre 7 y 12 km/h y sin ráfagas previstas. El organismo no emitió alertas vigentes para el período.