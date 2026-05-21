Hicieron un boquete en la pared y robaron un reconocido bar sanjuanino

¡La jornada laboral en el Bar 1592 comenzó con una sorpresa amarga para sus empleados este miércoles. Al llegar al local gastronómico ubicado sobre la avenida Libertador, entre las calles Ameghino y Toranzo, el personal se encontró con el interior totalmente revuelto. Los delincuentes habían logrado entrar tras retirar varios bloques de una de las paredes, abriendo un hueco que les permitió el acceso a uno de los sectores del bar.

El encargado del comercio, de apellido Quiroga, fue quien radicó la denuncia y detalló la magnitud del ataque. Según informaron fuentes policiales, los autores del robo se llevaron diversos artículos de cocina, utensilios y mercadería que estaba almacenada en los freezers y depósitos. Sin embargo, el botín no terminó allí, ya que también sustrajeron las sombrillas que pertenecen al establecimiento.

Ante el aviso inmediato, los efectivos de la Comisaría 4ª se hicieron presentes en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes y realizar el levantamiento de rastros.

Actualmente, la investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores se encuentran analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables de este asalto boquetero.