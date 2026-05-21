En un solo día la Policía detuvo a más de 30 personas por diferentes contraversiones

Los distintos comandos y unidades operativas de la Policía de San Juan realizaron este miércoles 20 de mayo una serie de operativos de prevención y seguridad en distintos departamentos de la provincia. Como resultado, más de 30 personas fueron aprehendidas por infracciones contravencionales y se recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada.

Según informó la fuerza, los procedimientos se desarrollaron durante la tarde y estuvieron orientados al refuerzo de la seguridad barrial y nocturna. En total, participaron comandos radioeléctricos, unidades motorizadas y dependencias operativas distribuidas en distintas jurisdicciones.

En el área correspondiente al Comando Este se registraron nueve detenidos por contravenciones. Por su parte, el Comando Sur, en conjunto con Motorizada Nº 2 y la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, informó un caso en flagrancia, nueve aprehensiones contravencionales y el secuestro de una motocicleta Motomel 150 cc negra con vivos verdes que había sido sustraída en Capital.

Además, el dispositivo de prevención desplegado en jurisdicción de las comisarías 2ª y 29ª dejó como saldo cuatro personas detenidas, quienes quedaron alojadas en la Comisaría 2ª.

En el departamento Santa Lucía, efectivos de las unidades operativas Barrio Balcarce, Richet Zapata y Alto de Sierra Este detuvieron a 11 personas, que fueron trasladadas a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El Comando Radioeléctrico Oeste reportó otras cuatro aprehensiones: dos personas fueron derivadas a Comisaría 34ª, una a Comisaría 30ª y otra a Comisaría 38ª.

En tanto, la Motorizada Nº 3 detuvo a cuatro personas, una de ellas alojada en Comisaría 30ª y las restantes en Comisaría 23ª. La Motorizada Nº 5 también intervino en los controles y aprehendió a dos personas, derivadas a Subcomisaría Cipolletti y Comisaría 26ª.

Recuperaron una moto robada en Villa Hipódromo

En un procedimiento separado, personal policial logró recuperar en Villa Hipódromo una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc que había sido denunciada como robada a las 17:52 en calle Pedro de Valdivia Oeste, en Capital.

De acuerdo con la información oficial, el seguimiento mediante cámaras del CISEM 911 permitió localizar el vehículo y detener a Oviedo Castro, de 31 años, quien quedó vinculado a una causa investigada por la UFI Flagrancia bajo un legajo por hurto agravado.

Desde la institución señalaron que estos controles forman parte del plan de prevención barrial implementado en distintos departamentos de San Juan con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos.