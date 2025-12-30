Luego de que trascendiera la versión de un supuesto aumento salarial que sería firmado este martes, el presidente Javier Milei y su vocero presidencial, Manuel Adorni, salieron a desmentir públicamente que el incremento incluya al jefe de Estado, y calificaron la información como una “fake news”.

Según se había informado, el mandatario firmaría un aumento en los haberes de funcionarios nacionales, tras dos años de congelamiento salarial, medida que sería publicada en el Boletín Oficial en las primeras horas del viernes 2 de enero, cuando se retome la actividad administrativa luego del feriado de fin de año.

Sin embargo, tras la publicación de una nota de La Nación, el propio Gobierno salió a aclarar la situación. Manuel Adorni aseguró que el incremento salarial no alcanza al Presidente y remarcó que la decisión de Milei es mantener su salario congelado. “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”, afirmó el vocero.

Horas más tarde, el propio Javier Milei se expresó a través de sus redes sociales, donde cuestionó duramente el tratamiento periodístico del tema. “PERIODISMO”, escribió en mayúsculas, y agregó: “Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo”.

En el mismo mensaje, el mandatario profundizó sus críticas al señalar que “el periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros”, y concluyó con un contundente “Fin”.

Desde el entorno presidencial insistieron en que cualquier recomposición salarial que se oficialice no alcanzará al jefe de Estado, y apuntaron contra lo que consideran una difusión de información falsa que generó confusión en la opinión pública.