El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que respondió a cuestionamientos sobre su patrimonio, su declaración jurada y un viaje reciente a Punta del Este. En ese marco, afirmó: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”.

Al inicio de su exposición, el funcionario leyó un descargo en el que señaló que parte de la información en discusión se encuentra bajo investigación judicial, por lo que evitó profundizar en algunos aspectos. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado. Está todo impecable”, sostuvo.

Adorni explicó que su situación patrimonial es previa a su función pública y remarcó su trayectoria en el sector privado. “Trabajé 25 años en el sector privado”, indicó. Además, aseguró que la actual gestión mantiene estándares de control más exigentes en comparación con administraciones anteriores.

Durante la conferencia, también se refirió a versiones periodísticas sobre la compra de propiedades y su lugar de residencia. “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada”, señaló. En ese sentido, rechazó la existencia de una vivienda en Martínez valuada en un millón de dólares y vinculó esas versiones a una “operación política y mediática”.

En relación al viaje a Punta del Este en un avión privado, el jefe de Gabinete afirmó que el traslado fue abonado por él mismo. “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo”, expresó. Ante consultas sobre la modalidad de pago, evitó brindar detalles y aclaró que presentará la documentación correspondiente si así lo requiere la Justicia.

El funcionario también cuestionó las críticas recibidas en torno a su situación patrimonial. “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”, afirmó. Durante el intercambio con la prensa, marcó límites respecto a preguntas vinculadas a su vida privada y reiteró que no brindará información que pueda interferir en causas judiciales.

La conferencia se desarrolló con la presencia de integrantes del Gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno, además de otros funcionarios.

Sobre el cierre, Adorni volvió a insistir en su postura frente a las denuncias y reiteró que su situación patrimonial se encuentra en regla. “No tengo nada que esconder”, concluyó.