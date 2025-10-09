La pantalla de El Trece enfrenta un complejo panorama de negociaciones y posibles despidos que podrían reconfigurar su prime time. A la inminente salida de Darío Barassi por motivos personales y ofertas de otros canales, se suma la incertidumbre por la renovación de Mirtha Legrand, cuya continuidad para el verano se complica por las altas exigencias económicas.

La histórica conductora estaría pensando en llevar su "mesaza" a Mar del Plata durante el verano, un deseo que su nieto y productor, Nacho Viale, apoya. Sin embargo, este plan choca con la realidad financiera del canal. Santiago Sposato reveló que en la negociación entre Viale y Adrián Suar "están muy lejos lo que propone uno con lo que busca el otro".

El gerente de programación no ocultó su preocupación por el alto costo que implica la diva. Sposato señaló que a Suar "esto no le gusta porque entiende que, más allá que Mirtha es una gran figura en la televisión, genera un costo que no es el que obtiene después el canal a la hora de recaudar a nivel comercial y de audiencia". Las negociaciones entre los productores y el canal nunca han sido sencillas.

La idea de trasladar el programa a la costa en el verano se perfila como el principal punto de conflicto. El propio Suar reconoció en "A La Tarde" que "es difícil llevarla para allá, por el costo".

El ejecutivo, sin embargo, dejó una puerta abierta a la posibilidad: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar, feliz que vaya", agregó. Este tira y afloja no es nuevo y la presión por la continuidad de la conductora es habitual en cada cierre de temporada.