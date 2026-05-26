Adriana Quiroga sumó tres medallas de oro y una de bronce en Perú

La bandera de San Juan flamea en lo más alto del podio en Lima, Perú. La atleta sanjuanina Adriana Quiroga está completando una actuación histórica en el II Campeonato Iberoamericano Master de Atletismo, donde tras los primeros días de competencia ha logrado cosechar un balance impresionante: tres medallas de oro y una de bronce, con la posibilidad de sumar más preseas antes del cierre del torneo este miércoles 27 de mayo.

La sanjuanina compite en el II Campeonato Iberoamericano Master de Atletismo.

El certamen, que reúne a los países de habla española y portuguesa, cuenta con el nivel de potencias como España, Portugal, Cuba, México, Brasil y Colombia. En ese contexto de alta exigencia, Quiroga demostró su jerarquía en disciplinas sumamente técnicas.

Un camino al podio lleno de desafíos

La participación de la sanjuanina se ha destacado por su versatilidad. Adriana se quedó con las medallas de oro en los 80 metros con vallas, pentatlón y salto triple, mientras que obtuvo la presea de bronce en lanzamiento de disco.

El camino no estuvo exento de dificultades. En la competencia de vallas, Quiroga relató un grave error organizativo que puso en riesgo la integridad de las competidoras: "Habían colocado mal las vallas; la distancia no era la que correspondía. Te encontrabas una valla en ocho metros, otra en siete, otra en nueve; la verdad que eso estuvo muy mal, pero lo pudimos pasar y ganar".

Pese a este inconveniente, la sanjuanina mantuvo la concentración para completar su agenda. "Competí en lanzamiento de disco, donde quedé en el tercer lugar, que es una de las pruebas que sumé porque no pude agregar las de pista", comentó sobre su capacidad de adaptación.

El cierre de una gran actuación

A horas de finalizar el campeonato, Adriana Quiroga aún tiene un último objetivo en mente: la prueba de salto en alto. Su destacada labor en el pentatlón, que incluye 80 metros con vallas, lanzamiento de bala, salto en alto, salto en largo y 800 metros, reafirma su excelente estado de forma.

La atleta sanjuanina continúa representando de la mejor manera al deporte provincial en una competencia de renombre internacional, cerrando una participación que ya se puede catalogar como brillante antes de su retorno a casa.