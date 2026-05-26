La histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 dejó escenas de emoción en toda Córdoba, pero una de las más conmovedoras tuvo como protagonista a Ulises Bueno, reconocido hincha del club, que no pudo contener las lágrimas al recordar a su hermano Rodrigo durante los festejos del campeonato.

Tras el triunfo 3-2 frente a River Plate en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el cantante participó activamente de las celebraciones y cumplió una promesa personal relacionada con el sueño de ver campeón al “Pirata”. En medio de la euforia popular, Ulises expresó que sentía la presencia de su hermano Rodrigo Bueno, ídolo del cuarteto y fanático histórico de Belgrano.

“Mi hermano estaría feliz”, dijo conmovido durante una entrevista televisiva mientras miles de hinchas copaban las calles cordobesas. El artista también aseguró que esperó durante años un momento como este y destacó el significado emocional que tiene el título para toda su familia.

Uno de los momentos más simbólicos se produjo cuando Ulises mostró una bandera especial dedicada a Rodrigo y recordó que ambos compartían la pasión por Belgrano desde chicos. Según contó, siempre soñaron con ver al club levantar un campeonato de Primera División, algo que finalmente ocurrió este fin de semana.

El cantante acompañó los festejos junto a miles de hinchas en distintos puntos de la ciudad y también participó de la multitudinaria caravana organizada para homenajear al plantel dirigido por Ricardo Zielinski. La celebración reunió a familias enteras y convirtió a Córdoba en una verdadera fiesta celeste.

La identificación de Rodrigo con Belgrano quedó marcada en numerosas canciones, recitales y apariciones públicas del histórico cantante cordobés, fallecido en el año 2000. Por eso, para muchos hinchas, el campeonato también tuvo una fuerte carga simbólica vinculada a la figura del “Potro”, uno de los artistas más populares de la música argentina.

La emoción de Ulises se volvió rápidamente viral en redes sociales y fue celebrada por fanáticos del club y seguidores del cuarteto, que compartieron videos y mensajes destacando el homenaje al legado de Rodrigo en una jornada histórica para Belgrano.