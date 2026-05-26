Las universidades nacionales atraviesan una semana de fuerte tensión gremial. Desde este martes y hasta el próximo 30 de mayo, los docentes universitarios llevan adelante un paro nacional definido por las federaciones Conadu Histórica y su par, en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales. En San Juan, Adicus confirmó que la medida se siente con fuerza en las unidades académicas.

Edith Liquitay, secretaria de prensa del gremio local, detalló a DIARIO HUARPE que durante la mañana de este martes se registró una adhesión cercana al 50% en el Complejo Universitario. "En esta semana son los últimos días para subir notas y realizar evaluaciones. Entonces, los docentes que tienen exámenes pendientes van el día de la evaluación, y el resto de los días de cursado se adhieren al paro", explicó.

Mesas de examen y actividad preuniversitaria

Sobre el desarrollo de las mesas examinadoras, Liquitay aclaró que no se trata de instancias masivas, sino de mesas mensuales destinadas a estudiantes avanzados o aquellos que cursan una sola materia. En estos casos, la situación es dispar: "Depende del tribunal examinador; algunas mesas van a ser reprogramadas y otras están suspendidas".

En cuanto a los colegios preuniversitarios, donde el acatamiento suele ser mayor, el gremio espera consolidar las cifras de adhesión al finalizar la jornada, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, especialmente en la Escuela de Comercio.

¿Se perdió contenido pedagógico?

Ante la consulta sobre si estas medidas de fuerza y otras contingencias, como feriados o suspensiones por viento, perjudicaron el plan de estudios, la dirigente fue tajante. "No, en realidad, si bien el dictado normal se ha visto resentido, no ha sido solo por los paros", afirmó.

Liquitay señaló que una problemática profunda es la falta de docentes en determinadas materias. "Hay estudiantes que se han retrasado porque no tienen docente, debido a que muchos dejan la universidad o piden licencias, especialmente en los preuniversitarios", detalló. Sin embargo, aseguró que desde Adicus se trabaja para "optimizar el tiempo y los recursos", garantizando que, por el momento, los contenidos no se han perdido.

La medida de fuerza continuará durante toda la semana, con un seguimiento diario por parte del gremio para evaluar el impacto en las aulas sanjuaninas y la respuesta de las autoridades universitarias ante el conflicto salarial vigente.