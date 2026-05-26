La dolorosa muerte que dejó destrozada a Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Belchita, su cuñada y hermana de Miguel Vasco Lecuna,. La partida de un ser tan querido ocurrió el mediodía del domingo 24 de mayo, dejando un vacío inmenso en el círculo íntimo de la actriz.

Belchita era la única integrante que quedaba de la familia de quien fuera el gran amor de la conductora. Debido a esta situación, este lunes 25 de mayo, durante el feriado patrio, se despidieron sus restos en el cementerio de la Chacarita.

Por este motivo, Georgina no estuvo al frente de su programa en Telefe y su lugar fue cubierto por Robertito Funes,. A través de sus redes sociales, la artista compartió un emotivo mensaje para despedir a quien la acompañó durante décadas.

"Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas. Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia. Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita. No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni" expresó conmovida en Instagram.

La relación entre ambas era sumamente estrecha, forjada a lo largo de 51 años de vivencias compartidas y apoyo mutuo donde Georgina la acompañó hasta el final.