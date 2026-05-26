Estrellas de 'Stranger Things' aseguran que los hermanos Duffer los ignoraron

La relación entre los protagonistas de Stranger Things y sus directores suele presentarse como una unión perfecta, pero incluso en las mejores familias aparecen roces cotidianos. Los hermanos Duffer, responsables del éxito mundial, quedaron envueltos en una divertida polémica tras ser señalados por ignorar los mensajes de sus actores.

Como suele decirse, "Familia, la Sagrada y colgada de un cuadro" y este caso demuestra que la comunicación no siempre es tan fluida como en la pantalla. Noah Schnapp, quien interpreta a Will, relató cómo fue ganando seguridad para proponer ideas tras pasar tanto tiempo en el proyecto.

El actor recordó que "Empezando de niño, llegas todo nervioso y asustado y crees que tu opinión no se valora. Mientras te haces mayor, piensas, No, he estado con este personaje muchos años y también tengo una opinión que importa" al referirse a su crecimiento profesional.

A pesar de este empoderamiento, Schnapp reveló que sus intentos de colaborar chocaban con una pared digital. Según sus palabras, "O sea, los Duffer pueden hablar sobre cuántos mensajes les envié que quedaron sin respuesta con ideas y pitches para varias cosas, y videos de ¿Debería hacerlo de este modo o de este otro?" lo que generó risas entre los presentes en un evento reciente.

La situación no parece ser un hecho aislado, ya que Jamie Campbell Bower, el actor detrás de Vecna, confirmó que vivió la misma experiencia. "También, como Noah, mandé un montón de mensajes que no se respondieron. Pero los chicos son muy dulces porque dejaron que me enrollase y luego retomábamos el tema más tarde" confesó sobre la paciencia de los directores.

Ante estas declaraciones, el productor Shawn Levy salió en defensa del equipo creativo y aseguró que ellos "leyeron todos y cada uno" de los mensajes enviados por el elenco. Por su parte, Ross Duffer se mostró sorprendido y confrontó a Schnapp para desmentir la versión de los chats ignorados. "¿No se quedaron sin responder, de qué estás hablando?" le preguntó el director al joven actor durante el encuentro.

Noah, lejos de dar marcha atrás, elogió el "cariz colaborativo como directores" de sus jefes pero mantuvo su postura con una frase que funcionó como un cierre contundente para la anécdota. "Puedo enseñar las pruebas" sentenció entre bromas, dejando en claro que el registro de los mensajes en visto sigue en su teléfono.