Chimy Ávila quedó libre de Betis y aparece en el radar de Boca

Ezequiel Chimy Ávila se convertirá en jugador libre el próximo 30 de junio luego de que el Betis tomara una decisión drástica sobre su futuro profesional. El club español optó por activar la cláusula de rescisión unilateral de su contrato, el cual tenía vigencia original hasta la temporada 2026/27. De esta manera, el atacante rosarino de 32 años podrá negociar con cualquier institución con el pase en su poder tras ser notificado oficialmente este martes 26 de mayo.

Esta novedad vuelve a poner el nombre del delantero en el centro de la escena para el fútbol de nuestro país. Durante el pasado mercado de pases de enero, el jugador estuvo bajo la mirada atenta de Boca Juniors. Si bien no existió un ofrecimiento formal en aquel entonces, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme consultó las condiciones para sumarlo ya que el futbolista es del agrado de la cúpula directiva. En el contexto actual, su regreso a la Argentina podría resultar mucho más sencillo para el club xeneize.

La última etapa del santafesino en el viejo continente muestra que disputó 30 partidos en la temporada reciente, donde anotó tres goles y brindó tres asistencias. A pesar de estos registros, su rol en el equipo fue principalmente como suplente. Su trayectoria en tierras españolas comenzó en 2017 cuando arribó al Huesca desde San Lorenzo, club donde sumó 30 compromisos y marcó dos tantos. Tras su paso por el Osasuna, desembarcó en el Betis a principios de 2024. En el conjunto bético acumuló un total de 68 encuentros oficiales con ocho festejos de gol y cinco pases clave para sus compañeros.

Para dejarlo en libertad de acción, la institución de Sevilla decidió pagar una parte del vínculo correspondiente a la próxima campaña. Mientras se define su destino, el mundo Boca se mantiene expectante ante la posibilidad de reforzar su ataque. El equipo se juega este jueves su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y contar con un jugador de esta trayectoria sin costo de transferencia es una alternativa que seduce. Por ahora, el rosarino evalúa sus opciones mientras cierra un ciclo de siete años en el fútbol de España.