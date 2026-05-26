A más de un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en la provincia de Córdoba, la Justicia difundió una nueva imagen actualizada de su rostro elaborada mediante inteligencia artificial, con el objetivo de renovar la búsqueda y facilitar el reconocimiento del niño en caso de que alguien tenga información sobre su paradero.

La fotografía fue desarrollada por la Policía Judicial cordobesa a través de una técnica de progresión de edad asistida por IA, utilizando imágenes previas del menor y rasgos físicos de familiares directos para estimar cómo luciría actualmente. La nueva imagen comenzó a circular en afiches, redes sociales y medios de comunicación de todo el país.

Lian desapareció el 22 de febrero de 2025 en la localidad rural de Ballesteros Sud, en Córdoba. El niño tenía entonces tres años y fue visto por última vez en las inmediaciones de un cortadero de ladrillos donde vivía junto a su familia. Desde ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda con participación de policías, bomberos, perros rastreadores y fuerzas federales, aunque hasta ahora no hubo avances concluyentes.

La investigación continúa abierta tanto en la Justicia provincial como en el fuero federal, donde se analiza la hipótesis de una posible trata de personas. En paralelo, las autoridades mantienen vigente una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten datos precisos que permitan encontrar al niño. El monto se compone de aportes del Gobierno de Córdoba y del Estado nacional.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, cualquier información puede comunicarse de manera anónima al 911 o a la Unidad Judicial de Bell Ville. La difusión de la nueva imagen busca reactivar la búsqueda pública y mantener vigente el caso en la agenda social y judicial.

El caso de Lian se convirtió en uno de los más sensibles de los últimos años en Argentina y generó una fuerte movilización social en Córdoba. A pesar de los numerosos rastrillajes y pericias realizadas durante meses, todavía no existen pistas firmes sobre qué ocurrió con el niño.