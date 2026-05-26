Sabrina Rojas reveló cómo hizo para superar la infidelidad que sufrió

Sabrina Rojas decidió abrir su corazón para compartir el proceso personal que atravesó luego de su separación del Tucu López. En una charla sincera sobre su actualidad, la actriz reconoció que el camino no fue sencillo al afirmar que "Me costó mucho pero hoy me siento en otra etapa".

Este tiempo de introspección le permitió redescubrirse fuera de una estructura de pareja, un aprendizaje que valora profundamente en este momento de su vida. Según sus propias palabras, ella siente que "Aprendí a estar sola y a disfrutar de mis momentos".

En cuanto al vínculo que mantiene con el locutor tucumano tras el fin del romance, Rojas prefirió mantener la armonía y evitar cualquier tipo de conflicto mediático. Al referirse al estado actual de esa relación, la artista explicó que "Con el Tucu está todo bien pero cada uno hace su camino". A pesar de los rumores que suelen rodear a las figuras públicas, ella se muestra enfocada en su bienestar emocional y en la estabilidad de su hogar.

Sobre la posibilidad de iniciar una nueva historia sentimental, Sabrina se mantiene abierta pero sin presiones ni apuros externos. Al respecto, la protagonista dejó en claro su postura actual manifestando que "No estoy buscando amor pero si llega no le cierro la puerta".

Sin embargo, su energía principal está puesta en el cuidado de su familia y en el rol más importante que desempeña a diario. Para concluir su reflexión, la actriz subrayó que "Mis hijos son mi prioridad absoluta en esta reconstrucción".