Los festejos por la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 se vieron sacudidos por un dramático episodio ocurrido durante la madrugada del lunes, cuando un hincha cayó al vacío en el sector de La Cañada, en pleno centro de Córdoba, y sufrió gravísimas lesiones.

El hecho ocurrió mientras miles de simpatizantes se desconcentraban tras celebrar el histórico campeonato conseguido frente a River Plate. Por causas que todavía son investigadas, el hombre cayó al cauce de piedra de La Cañada, a la altura de las calles Marcelo T. de Alvear y Caseros.

Testigos señalaron que, tras el impacto, la víctima quedó inconsciente en el fondo del canal. Ante la emergencia, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Bomberos desplegó un importante operativo de rescate en medio de la madrugada y con escasa visibilidad.

Los rescatistas descendieron hasta el cauce utilizando cuerdas, arneses y una camilla rígida para estabilizar al hombre y trasladarlo nuevamente a la superficie. Luego, personal del servicio de emergencias 107 constató que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones en el tórax y la zona cervical.

El hincha fue derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba bajo código rojo y permanece internado con asistencia respiratoria mecánica. Medios locales informaron que incluso debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del hombre y continúan investigando cómo ocurrió el accidente. La Policía analiza testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona para determinar si se trató de una caída accidental o si hubo otras circunstancias involucradas.

El episodio generó conmoción entre los hinchas del “Pirata” y opacó parcialmente una jornada histórica para el club cordobés, que acababa de conseguir el primer título de Primera División de su historia y celebraba con multitudinarias caravanas por toda la ciudad.