Cómo hacer las famosas facturas turcas hojaldradas paso a paso

Cómo lograr 24 unidades de "Pogaça", una especialidad que nos hace recordar a las "medialunas" y "sacramentos". Según el artículo, "lo mejor es la forma en que se logra el hojaldrado", ya que esta propuesta fusiona el estilo de los croissant con la tradición turca y forma parte de la pastelería moderna ideal para acompañar el café.

La masa requiere 250 ml de agua tibia, 250 ml de leche tibia, tres cucharadas de azúcar y 10 g de levadura seca. A esto se le suma una cucharadita de sal, 40 cc de aceite proveniente de medio vaso pequeño y la clara de un huevo. El proceso continúa incorporando seis tazas y media de harina, usando mitad 000 y mitad 0000, hasta obtener una consistencia tierna.

El hojaldrado se consigue dividiendo la masa en 20 bollitos iguales que se estiran al tamaño de un plato. Se deben untar con 150 g de manteca derretida y apilar en una fuente. El descanso en heladera debe ser de 30 a 40 minutos o toda la noche. Luego se aplasta con los dedos y se usa un rodillo para formar un círculo de 45 cm y medio centímetro de espesor.

Se cortan 24 porciones como si fueran pizza y se enrollan haciendo un tajo en la base del triángulo. Se pueden rellenar con jamón y queso, dulce, papa, chocolate o cremas, ya sea antes de hornear o en frío. Tras 30 minutos de levado en la placa, se pintan con yema y semillas de sésamo para hacerlas "a la turca". El horneado a 180 °C dura entre 30 y 35 minutos. Finalmente se pueden decorar con almíbar o azúcar impalpable, teniendo en cuenta que se pueden congelar cuando estén frías.