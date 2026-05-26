Quién es el futbolista de Boca que confirmó que será papá por primera vez

Marcelo Chelo Weigandt atraviesa un momento de gran exposición personal. El futbolista de Boca Juniors con pasado en Inter Miami CF confirmó el 26 de mayo de 2026 que será padre por primera vez junto a Nayla Rosica su pareja desde hace seis meses.

La noticia cobró fuerza tras un posteo de la hermana del deportista quien celebró que ocupará el rol de madrina del bebé en camino. La joven que cursa su cuarto mes de gestación conoció al defensor en el club xeneize donde trabaja como nutricionista y es hija de uno de los tesoreros de la entidad.

El anuncio reavivó los detalles de la escandalosa separación de Weigandt y Ángela Leiva quienes mantuvieron un noviazgo de nueve meses iniciado a fines de 2024. Aunque llegaron a comprometerse el final fue repentino y doloroso. La cantante relató que "Hablaba y lloraba" tras el quiebre y denunció que él terminó todo vía WhatsApp. No obstante el entorno del deportista planteó otra cara de la moneda ante Karina Iavícoli afirmando que "Ella habría sido tóxica".

Según sus allegados la versión del mensaje es falsa ya que "Aseguran que ella habría hecho correr esta historia de que la dejó por WhatsApp, que eso nunca habría pasado y que él habría dado la cara para decirle que la relación había terminado".

En medio de las versiones cruzadas el periodista Pepe Ochoa arrojó una información determinante al señalar que "Al parecer, Nayla es la persona por la cual Chelo decide dejar a Ángela".

Mientras tanto el círculo del futbolista prefiere el silencio público indicando que "Lo que dicen es que él no va a hablar de Ángela, que tendría otras cosas para contar distintas a las que nosotras estamos hablando de Ángela". Al mismo tiempo el defensor generó impacto en redes sociales por un retoque estético realizado recientemente mientras transita esta nueva etapa.