Fuerte pelea entre Viviana Canosa y Fantino: "¿Me estás diciendo psicótica?"

La mañana en el ciclo de streaming Cónclave quedó marcada por un conflicto que nadie esperaba. Mientras se discutía sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto del 25 de mayo de Javier Milei, Alejandro Fantino hizo un comentario que cambió todo el clima.

El conductor sostuvo que "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico", algo que Viviana Canosa tomó como una ofensa directa. Ante la sorpresa de Fabián Doman y el resto del equipo, ella reaccionó rápidamente preguntando "¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo".

La tensión creció en segundos cuando la periodista insistió con un "¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo. Mejor me voy yo... les agradezco pero psicótica es un montón".

Fantino intentó bajar el tono de la pelea aclarando que "Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas", pero su compañera no se mostró convencida. Sin filtros, ella le consultó "O sea, ¿me estás diciendo que soy psicótica por lo que estoy diciendo?. Estoy contando la realidad".

Ante la inminente salida de la panelista, el conductor trató de frenar el enfrentamiento diciendo "No vas a poner palabras en mi boca que yo no dije. Creo que esto alienta la competencia. Mejor me quedo acá, los escucho un rato".

Sin embargo, la indignación ganó y ella optó por ponerse de pie y dejar los auriculares en la mesa mientras repetía "Me voy yo... les agradezco pero psicótica es un montón". Luego de una semana donde también debió lidiar con problemas de salud, la producción la convenció de regresar, aunque lo hizo con un malestar visible. Ya de nuevo en su puesto, concluyó que "No tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible. Para evitarme eso, me levanté".