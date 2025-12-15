En un contexto económico marcado por una inflación persistente, los plazos fijos continúan siendo una opción segura para quienes buscan proteger su capital. Este instrumento financiero ofrece un rendimiento fijo al depositar un monto durante un período determinado, garantizando así un retorno estable y previsible.

Para una inversión de $350.000 a 30 días, las ganancias varían según el canal de contratación debido a las diferencias en las tasas nominales anuales (TNA). Mientras que la modalidad en sucursal ofrece una TNA del 20,50%, la opción electrónica o home banking alcanza un 22,50%.

Publicidad

En términos concretos, si el inversionista opta por realizar el trámite en una sucursal bancaria, obtendrá intereses por $5.897,26, resultando en un monto total al vencimiento de $355.897,26. Esto representa una tasa efectiva anual (TEA) del 22,54%.

Por otro lado, al elegir la modalidad electrónica, el rendimiento es más favorable: los intereses generados ascienden a $6.472,60, con un total acumulado al finalizar el plazo de $356.472,60. La TEA en este caso sube a 24,98%, lo que refleja un beneficio adicional para quienes utilizan canales digitales.

Publicidad

Es importante destacar que el capital invertido en plazo fijo no puede ser retirado antes de los 30 días estipulados. Al vencimiento, el inversor recibe el monto inicial más los intereses correspondientes, lo que asegura una rentabilidad segura y calculable, aun en un contexto de tasas bajas.