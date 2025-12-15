Cultura y Espectáculos > Salió al cruce
Sofía Gonet responde con ironía tras el escándalo de chats con Homero Pettinato
POR REDACCIÓN
La influencer Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, salió al cruce de las acusaciones de su expareja Homero Pettinato, luego de que él compartiera un video en Instagram donde relataba un presunto acoso por parte de ella y mostraba chats comprometedores.
En su defensa, Sofía publicó capturas de mensajes en los que le recrimina a Pettinato no mantener contacto con ella durante casi un día, justo después de que él asistiera a un recital acompañado por una amiga. Esta situación desató una fuerte disputa en redes sociales, especialmente tras la difusión de imágenes que mostraban a Pettinato besándose con la joven en el concierto.
Como respuesta a las acusaciones, Sofía publicó una foto de un desayuno acompañada de un meme con la frase: “Yo tomándome un tecito para relajarme después del brote psicótico, violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”. Más adelante, compartió una imagen de una caja de pastillas con la leyenda: “La verdad siempre triunfa”, en aparente alusión a las insinuaciones de Pettinato sobre su necesidad de ayuda psicológica.
Además, mostró cómo transcurría su fin de semana con una imagen de su bañera, preparando un baño de inmersión con lociones y aceites, dejando en claro su intención de mantener la calma frente a la polémica.
El conflicto se intensificó el sábado siguiente al concierto, cuando Sofía difundió mensajes agresivos que Pettinato le envió tras enterarse de su salida con una amiga. En un video, Pettinato negó que hubiera besos con la acompañante y calificó el comportamiento de Sofía como un ataque de locura y violencia, asegurando que la joven era una amiga que no veía desde hacía diez meses.
El conductor reconoció: “Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente”. Relató además los insultos que recibía, entre ellos: “Me estoy co*iendo un millonario”, “drogadicto de m...”, “poco hombre”, “no tenés talento”, y más.
Pettinato agregó: “Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”.
Finalmente, el conductor expresó su temor sobre las posibles consecuencias que esta exposición podría tener en su carrera y aseguró que publicó todo para que se conozca la verdad de lo que vivió: “No quería exponerme, ni exponerla a ella, ni los chats, porque para mí ella tiene un problema y yo la amo. No lo puedo evitar. Pero también tengo mucho miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más y se me vaya la carrera a la mi**da. Que se me caiga todo lo que construí y siendo una buena persona”.