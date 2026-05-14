Agustín Ruberto sufrió otra grave lesión y no jugará más en 2026

El mundo de River Plate recibió una noticia que genera muchísima tristeza entre sus seguidores. El atacante Agustín Ruberto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, un diagnóstico que lo dejará fuera de la actividad por lo menos durante ocho meses. Esta baja representa un problema serio para el esquema ofensivo de Eduardo Coudet en lo que queda de la temporada.

El infortunio ocurrió durante el entrenamiento del martes pasado, previo al choque contra Gimnasia. Aunque el jugador sintió las molestias de inmediato y los estudios médicos confirmaron la gravedad de la situación, el club prefirió resguardar la información. La intención fue no desanimar al público en la previa del triunfo por dos a cero conseguido en el Estadio Monumental. Ahora, el joven deberá esperar a que baje la inflamación de la zona para poder pasar por el quirófano e iniciar un extenso camino de rehabilitación.

Lamentablemente, para el delantero de 20 años esta pesadilla no es nueva. En febrero de 2025 ya había padecido la misma lesión mientras representaba a la Selección Argentina Sub 20 en el certamen Sudamericano frente al conjunto de Uruguay. Tras un largo proceso, Ruberto había logrado volver a las canchas en febrero de 2026, sumando sus primeros minutos de la mano de Marcelo Gallardo en una derrota cuatro a uno frente a Tigre.

En la presente campaña, el futbolista había logrado tener continuidad participando en seis encuentros. Sin embargo, este nuevo obstáculo lo obliga a pensar directamente en el calendario del próximo año. El cuerpo médico de la institución millonaria seguirá de cerca su evolución tras lo que será su segunda intervención quirúrgica en apenas 18 meses. En medio de un clima institucional movido, Rodolfo D'Onofrio manifestó que "Después de lo que vi en el partido en Rosario, ¡mas que nunca la guardia alta!", reflejando la tensión que rodea al club mientras asimila la pérdida de una de sus promesas.