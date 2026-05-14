Mariano Martínez: “Blanqueo que tengo dislexia y daltonismo”

Mariano Martínez transita sus primeras semanas al frente de La Jaula de la Moda y su llegada despertó diversos comentarios. En una charla sincera con Intrusos, el actor no esquivó los cuestionamientos sobre su desempeño y aseguró que "Estoy tranquilo desde el primer minuto". Con humildad, reconoció los desafíos que implica este nuevo rol profesional en su carrera.

Para el artista, pasar de la ficción a un programa en vivo implica un cambio de paradigma constante. Según sus propias palabras, "Es distino porque no es lo mío conducir, no tengo experiencia en eso y para actuar no hay que mirar las cámaras y tenés un guion". Además, dejó en claro que su intención no es competir con los especialistas del rubro, afirmando que "Me siento tranquilo y no vine con ninguna pretensión de ser el súper conductor, ni dije que sabía de moda como sabe Fabián Medina Flores".

Sobre su incorporación al ciclo, el protagonista de grandes éxitos explicó la visión de la producción. Martínez señaló que "Los de La Jaula de la Moda estaban buscando otra cosa, darle un aire nuevo al programa y por eso me llaman a mí, porque si querían llamar a alguien que sepa de moda justamente no me van a llamar". También reflexionó sobre la mirada ajena en esta etapa, sosteniendo que "Cuando te tirás a hacer algo nuevo siempre va a existir la opinión, porque critica no es una palabra agradable porque se asocia a algo feo".

A pesar de los ruidos externos, el actor prefiere enfocarse en el clima laboral y en el apoyo de sus pares. "Tengo una política de que lo que no me suma miro para otro lado, yo me siento tranquilo y mis compañeros están contentos", sentenció. Incluso recordó que su llegada no fue casual, ya que "Fabián Medina Flores el año pasado me llamó para que sea el conductor porque él tenía muchas ganas de que sea yo".

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando habló de sus condiciones personales de salud. Sin vueltas, el conductor expresó que "Yo blanqueo que tengo dislexia, que me cuesta retener los nombres y que tengo un cierto grado de daltonismo y me cuesta distinguir algunos colores y me resbala, son cosas insignificantes". Para él, el foco debe estar puesto en el esfuerzo personal, pues "La clave está en la energía que le pongas, en ir mejorando día a día porque me gusta hacer las cosas lo mejor posible".

Finalmente, se refirió a un detalle técnico que llamó la atención de muchos en la producción televisiva sobre el uso de la asistencia auditiva constante. Al respecto, Martínez fue tajante y explicó que "No uso porque no me gusta, me distrae mucho y no me suma en nada".