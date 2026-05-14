Manuel Quintar, diputado de Milei, llegó con un Tesla valuado en 100.000 dólares

Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, estacionó este miércoles una Tesla Cybertruck en la cochera de la Cámara de Diputados. El vehículo eléctrico de color gris y diseño angular está valuado en más de 100.000 dólares según el modelo y los costos de importación.

La camioneta lucía un ploteo con el logo oficialista, lo que despertó un fuerte debate interno y se volvió viral rápidamente en las plataformas digitales. Ante la polémica generada, el legislador confirmó la propiedad del bien en su cuenta de X escribiendo que se encuentra “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”.

Esta situación provocó que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pidiera supuestamente retirar el vehículo del estacionamiento para evitar mayores tensiones. Sin embargo, personas cercanas al diputado sostuvieron que el automóvil “está en regla”. Sobre la falta de patente en las imágenes, explicaron que se debe a una demora en la entrega de chapas del registro automotor.

Además aseguraron que “él no tiene problema, la compro en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Respecto a las características de la pick up, aclararon que “Es la versión grande, la de más potencia”. Quienes realizan este tipo de importaciones privadas desde Estados Unidos deben pagar un 35% de arancel, un 3% de tasa estadística y un 21% de IVA, entre otros impuestos.

Quintar tiene un perfil que une la política con la gestión de clínicas y obras sociales en su provincia, administrando desde los años 90 el sanatorio Los Lapachos. Antes de unirse al espacio que conducen Javier Milei y Karina Milei, fue candidato a legislador provincial en 2021 por el Partido Justicialista.