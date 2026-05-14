El emotivo relato de Lisandro Martínez sobre el amor y la vulnerabilidad

Lisandro Martínez, el reconocido defensor de la Selección Argentina, pasó por el ciclo de entrevistas de Joaquín Pollo Álvarez y sorprendió a sus seguidores con una charla cargada de sensibilidad. Durante su visita a Lo del Pollo, el futbolista reflexionó sobre su presente familiar junto a su esposa Muriel López Benítez y su pequeña hija Aurora, quien cumplió su primer año de vida.

A lo largo de la conversación, Licha destacó la importancia del vínculo que mantiene con su pareja desde hace 13 años. El campeón del mundo aseguró que "Lo más importante es tener una buena mujer al lado" y no dudó en reconocer el impacto positivo que ella tuvo en su personalidad. Con mucha honestidad, el jugador confesó que "Muriel me ha enseñado mucho a ser un hombre", dejando en claro que su crecimiento fue mucho más allá de lo deportivo.

El defensor profundizó en cómo debió deconstruir ciertas estructuras de su pasado para permitirse ser más auténtico. Al respecto, Martínez explicó que "Yo venía de un lado muy machista. Me crié más o menos así y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino". Esta crianza lo llevó a ocultar sus sentimientos durante mucho tiempo por temor al prejuicio ajeno.

Según relató el futbolista, en sus años de juventud tenía una visión distorsionada de la fortaleza. "Tratar bien a una mujer, expresarme, dar amor o llorar, siempre creí que era una debilidad", admitió sobre sus antiguos pensamientos. Sin embargo, el apoyo de Muriel fue determinante para que pudiera romper con esos mandatos y disfrutar de su costado más humano.

Hoy, el integrante del Manchester United vive sus emociones con total libertad y orgullo. El jugador sostuvo que "Ella me enseñó todas esas cosas que me encantan" y agregó con entusiasmo que "Me encanta llorar, expresarme, dar amor, abrazar y decir las cosas en la cara". Estas palabras se volvieron virales rápidamente, generando una ola de apoyo por parte del público que valoró su transparencia.

Para cerrar la entrevista, el deportista volvió a centrarse en lo que considera esencial para mantenerse firme a pesar de la fama y el éxito profesional. "Creo que esas son mis raíces, la familia y tener una buena mujer al lado", concluyó con firmeza, reafirmando que su entorno íntimo es el pilar que sostiene su carrera y su bienestar diario.