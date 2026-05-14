Cómo hacer el Red Velvet natural más húmedo y cremoso de todos

Las redes sociales se revolucionaron con una propuesta que combina el sabor intenso del cacao con un ingrediente impensado para muchos. Se trata de una versión natural de la torta Red Velvet, que reemplaza los colorantes por remolacha para obtener un color rojizo y una humedad envidiable. Este postre ofrece una textura fudgie, similar a una torta suave y cremosa que se disfruta mucho mejor si se sirve fría directamente desde la heladera.

La clave de este éxito radica en cómo la hortaliza potencia el sabor del chocolate sin dejar rastros de un gusto terroso. Entre los creadores de contenido que compartieron esta maravilla aparece la influencer Pampellegrini. La joven no dudó en recomendarla a sus seguidores y aseguró que "es facilísimo de preparar, queda súper húmedo y el sabor es increíble". El resultado final es una preparación delicada que conquista a quienes buscan alternativas más naturales en la pastelería.

Para realizar esta receta en casa se necesitan dos remolachas medianas previamente cocidas, dos huevos, una taza de azúcar y media taza de aceite. También se debe sumar un tercio de taza de cacao amargo y una taza y media de harina. El primer paso consiste en procesar los vegetales hasta lograr una crema lisa y sin grumos para que la miga sea más suave. Luego se baten los huevos con el azúcar y se incorporan el aceite junto con el puré obtenido. Finalmente se agregan los secos tamizados hasta que todo quede integrado de forma uniforme.

La cocción requiere un molde enmantecado y un horno moderado durante unos 30 minutos aproximadamente. Es fundamental no sobrecocinar la masa para que el centro se mantenga tierno y húmedo. Una vez que la torta está completamente fría, llega el momento de la decoración.

Para el topping se utilizan 150 gramos de queso crema, una cucharadita de puré de remolacha y una cucharada de azúcar impalpable. Se puede terminar con chips de chocolate para darle un toque extra. Lo ideal es dejar enfriar la cobertura durante algunas horas para que adquiera la firmeza justa antes de degustar.