La FIFA anunció un operativo antidopaje sin precedentes para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. El organismo aseguró que implementará un sistema integral de controles y monitoreo en todas las sedes para garantizar una competencia “justa y limpia”.

El plan será coordinado junto a las agencias antidopaje de los tres países anfitriones: la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado). Todas trabajarán bajo supervisión directa de la FIFA antes y durante la Copa del Mundo.

Según detalló la entidad, las selecciones participantes serán sometidas a controles fuera de competencia en las semanas previas al inicio del torneo. Además, durante el Mundial habrá toma de muestras tanto en entrenamientos como en los días de partido en todas las ciudades sede.

La FIFA explicó que el objetivo es unificar criterios de fiscalización y evitar diferencias operativas entre países anfitriones. Todo el procedimiento se regirá bajo el Reglamento Antidopaje FIFA, el Código Mundial Antidopaje y las normas internacionales vigentes.

El director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de FIFA, Emilio García Silvero, destacó que la coordinación internacional será clave para proteger la integridad del certamen. Desde las agencias nacionales también remarcaron la importancia de trabajar de manera conjunta en un evento de semejante magnitud.

El Mundial 2026 será histórico no solo por el despliegue de controles médicos, sino también porque será la primera edición con 48 selecciones y partidos distribuidos en tres países. Ante ese escenario, la FIFA busca reforzar su política de tolerancia cero frente al dopaje y blindar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.