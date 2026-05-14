La exigencia de Ian Lucas a Telefe: pidió no cruzarse a Evangelina Anderson

La previa de la gran fiesta de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo de tensión. El influencer Ian Lucas, quien atraviesa un gran momento tras su paso por MasterChef, dejó en claro que no tiene intenciones de pasar una velada tranquila si tiene que cruzarse con Evangelina Anderson. La situación se volvió crítica cuando se conocieron los detalles del armado de las ubicaciones para la ceremonia.

Paula Varela fue la encargada de revelar los pormenores de esta interna que mantiene en vilo a la organización. Según explicó la periodista, "Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y Evangelina Anderson también iría porque ella también estuvo en el reality".

El problema central surgió con la distribución de los invitados, ya que ambos "estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina".

Este comportamiento no parece ser una novedad en el vínculo entre los dos. Varela recordó que este conflicto tiene antecedentes cercanos que marcaron la pauta de su relación actual. "Pasa algo similar a lo que pasó en el programa de Vero Lozano, que él no quería ir si ella estaba", sentenció la panelista de Intrusos.

Mientras se definen los últimos detalles de la gala, la producción analiza cómo resolver este pedido tajante para evitar un momento incómodo durante la transmisión. Sobre este punto, se advirtió que "hay un tema sobre si van a priorizar el pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Este lío ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada".

Ante el escándalo que no para de crecer, Rodrigo Lussich planteó una alternativa que podría traer algo de paz a la organización. El conductor analizó que "podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Lozano, ya que está ahí, y él en la de MasterChef". Ahora queda ver si el pedido del influencer será respetado o si la noche terminará con un encuentro cara a cara que ninguno de los dos desea.