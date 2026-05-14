Ángela Leiva contó su proceso de sanación tras una relación tóxica

Ángela Leiva pasó por el programa Perros de la Calle en Urbana Play, un espacio que visita frecuentemente, y decidió abrir su corazón sobre una etapa muy oscura de su vida. La cantante recordó una relación amorosa que la marcó negativamente y que estuvo definida por la manipulación y una fuerte dependencia emocional. Según relató, ese vínculo dañó tanto su bienestar personal como su desarrollo profesional durante mucho tiempo.

Con total honestidad, la intérprete explicó que se trató de un proceso doloroso que se extendió por casi una década. Ella confesó que "Yo estuve en una relación demasiado tóxica donde la manipulación era tal que a lo largo de ocho años yo llegué a pensar que sin esa persona yo no existía como cantante directamente". Esta situación la dejó en un lugar de mucha vulnerabilidad, sintiéndose incapaz de seguir adelante por sus propios medios.

Al terminar ese vínculo, el camino de regreso hacia la seguridad personal no fue sencillo. Ángela recordó que "Cuando tomé las riendas de mi carrera y tuve que levantarme del piso, me costó mucho realmente creer en mí, en que yo lo iba a lograr". La artista admitió que el impacto fue total porque "Había depositado mi confianza en esa persona y realmente me sentía vacía, que no era nada sin él".

Para salir de ese pozo, tuvo que encarar una reconstrucción interna profunda y necesaria. La cantante reflexionó sobre ese cambio de mentalidad y aseguró que "Tuve que trabajar mucho en mí. Es muy importante ocuparse de uno y fortalecer los cimientos y las autovaloraciones de amor propio". Tras este proceso de sanación, Ángela logró fortalecerse y recientemente pudo disfrutar de grandes hitos, como cantar junto a Ricardo Arjona ante el público del Movistar Arena.