La eliminación de Racing Club frente a Rosario Central dejó una enorme polémica en el fútbol argentino y el club de Avellaneda decidió llevar su bronca a las redes sociales. Tras la caída 2-1 en el Gigante de Arroyito, la Academia publicó una imagen cargada de ironía y crítica hacia el arbitraje de Darío Herrera.

La imagen compartida por Racing mostró una cancha claramente inclinada hacia un lado y una pelota en los pies del árbitro Herrera, (Racing Instagram)

El posteo mostró una cancha claramente inclinada hacia un lado y al árbitro con la pelota en sus pies, una representación que muchos interpretaron como una acusación directa por los fallos que Racing consideró perjudiciales durante el encuentro. La imagen rápidamente se volvió viral y encendió aún más el debate arbitral.

La publicación apareció minutos después de las explosivas declaraciones de Diego Milito, presidente del club, quien aseguró que Racing fue “robado” y apuntó contra el estado actual del fútbol argentino. “El fútbol argentino está roto”, lanzó el exdelantero, muy molesto por las expulsiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare, además de varias decisiones revisadas por el VAR.

La polémica no terminó ahí. Ángel Di María salió a responder desde sus redes sociales y defendió a Rosario Central. El campeón del mundo sostuvo que “molesta ver ganar a los equipos del interior” y dejó mensajes que fueron interpretados como indirectas hacia Milito y el entorno racinguista.

El clima caliente también se trasladó a los hinchas y medios partidarios. Desde sectores vinculados a Racing calificaron el arbitraje como “desastroso” y cuestionaron varias decisiones de Herrera durante el partido de cuartos de final del Torneo Apertura.