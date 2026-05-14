La estafa por $11.000.000 está relacionada a una red que opera en todo el país

La millonaria estafa denunciada en San Juan por un hombre que perdió más de $11.500.000 en una supuesta plataforma financiera quedó vinculada a una firma que aparece bajo investigación en distintas provincias argentinas por presuntas maniobras de ciberfraude y lavado de dinero. Se trata de Agro Fuel S.A., razón social utilizada como receptora de fondos en causas judiciales relacionadas con falsas plataformas de inversión y estructuras de dispersión de dinero digital.

El caso sanjuanino es investigado por la Unidad Fiscal de Investigación de Estafas y Delitos Informáticos y replica un patrón que ya fue detectado por fiscalías especializadas en ciberdelitos de otras provincias. Según las pesquisas, las víctimas son captadas a través de redes sociales, grupos de Telegram y anuncios que prometen ganancias rápidas mediante supuestas inversiones bursátiles o compra de acciones.

En la denuncia presentada en San Juan, un topógrafo de 45 años aseguró haber realizado tres transferencias entre el 30 de abril y el 11 de mayo convencido de que estaba operando en una plataforma financiera legítima. El dinero fue enviado desde su cuenta bancaria hacia cuentas vinculadas a Agro Fuel S.A.

La primera operación fue de $600.000. Luego realizó una transferencia de $6.986.024 y finalmente otra de $4.000.000. En total, entregó más de $11.500.000 antes de advertir que no podía recuperar el dinero ni volver a comunicarse con los supuestos asesores.

Una firma repetida en investigaciones judiciales

El nombre Agro Fuel S.A. comenzó a aparecer con frecuencia en expedientes judiciales a fines de 2025, cuando distintas fiscalías detectaron transferencias dirigidas a cuentas de esa firma dentro de maniobras de inversión fraudulentas.

Las investigaciones sostienen que los estafadores simulaban plataformas de trading con gráficos y balances falsos para convencer a las víctimas de que estaban obteniendo ganancias reales. Cuando decidían ingresar dinero, recibían instrucciones para transferir fondos a cuentas asociadas a Agro Fuel S.A.

Los investigadores sospechan que la firma operaba como una estructura pantalla o “mula financiera”, utilizada para recibir dinero y dispersarlo rápidamente hacia múltiples billeteras virtuales.

Cómo funcionaba la maniobra

Según las causas judiciales, el dinero transferido por las víctimas era fragmentado automáticamente y enviado a cuentas digitales abiertas mediante terceros o identidades robadas, una metodología conocida como “pitufeo”.

Esa dispersión impedía que los bancos pudieran congelar los fondos a tiempo y dificultaba el rastreo judicial del dinero.

Posteriormente, gran parte de esos fondos eran convertidos en criptomonedas estables, como USDT, mediante plataformas peer-to-peer, para luego ser enviados fuera del sistema financiero tradicional.

Las pesquisas también analizan posibles conexiones entre Agro Fuel S.A. y estructuras criminales investigadas en operativos de gran escala, como la denominada “Operación Crypto-Agro”, vinculada a lavado de dinero y sociedades fantasma utilizadas para maniobras digitales.

Investigación abierta

En el caso sanjuanino, la Justicia trabaja ahora en el análisis de movimientos bancarios, transferencias y registros digitales para identificar a los responsables de la maniobra y determinar si existieron conexiones directas con organizaciones investigadas en otras provincias.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales vinculadas al rastreo de cuentas y plataformas utilizadas en el fraude.