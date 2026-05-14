La polémica por el caliente cruce entre Rosario Central y Racing siguió sumando capítulos fuera de la cancha y esta vez tuvo como protagonista a Jorgelina Cardoso. La esposa de Ángel Di María utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente al futbolista luego del explosivo mensaje que publicó tras las críticas y acusaciones por el arbitraje del partido.

Di María había defendido la victoria de Rosario Central y lanzó una frase que generó repercusión inmediata: “Molesta que gane un equipo del interior”. Sus palabras aparecieron después del enojo de Racing por el arbitraje y de las duras declaraciones de Diego Milito, presidente del club de Avellaneda.

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, lo apoyó en su defensa de Rosario Central. (IG Jorgelina Cardoso / Reuters)

Frente a ese escenario, Jorgelina Cardoso decidió salir a apoyar al campeón del mundo con un mensaje directo y emotivo. “Amo cómo defendés a tu club dentro y fuera de la cancha, sos mi orgullo”, escribió junto a corazones azules y amarillos, identificados con los colores de Rosario Central. El posteo se viralizó rápidamente entre los hinchas canallas, que celebraron tanto las palabras de Di María como el respaldo de su esposa.

No es la primera vez que Cardoso se involucra en las polémicas que rodean a Di María en el fútbol argentino. En los últimos meses, la rosarina ya había salido a responder críticas, cuestionamientos arbitrales y cargadas de hinchas rivales, especialmente tras los clásicos y partidos calientes que disputó Central.

La relación entre ambos también suele reflejarse en redes sociales, donde Jorgelina se convirtió en una de las principales defensoras del futbolista. Incluso el propio Di María suele responder o compartir sus publicaciones, consolidando una imagen de fuerte respaldo familiar en medio de la exposición mediática que rodea cada paso del ídolo rosarino.