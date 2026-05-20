Con respaldo de provincias vitivinícolas y sectores de la industria, diputados nacionales presentaron un proyecto de ley que busca fomentar la utilización de jugos naturales en la elaboración de bebidas analcohólicas mediante beneficios impositivos. La iniciativa apunta a promover opciones más saludables y, al mismo tiempo, fortalecer economías regionales vinculadas a la producción frutícola y vitivinícola.

La propuesta fue impulsada por los sanjuaninos Nancy Picón y Carlos Jaime, junto a los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, además del rionegrino Sergio Capozzi. El texto ingresó al Congreso el pasado 13 de mayo y plantea modificaciones en el artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos.

El proyecto surgió tras un trabajo conjunto entre legisladores, gobiernos provinciales y entidades del sector productivo. Participaron técnicamente los gobiernos de San Juan y Mendoza, mientras que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM) acompañaron el desarrollo de la propuesta. También hubo respaldo de otras provincias productoras, como Río Negro.

La iniciativa propone aplicar tratamientos diferenciales en los impuestos internos para aquellas bebidas que incorporen jugos naturales, como mosto de uva, manzana o limón. Entre los puntos centrales se encuentra una reducción del 60% en la carga impositiva para los productos que incluyan este tipo de ingredientes naturales en su formulación.

Según explicaron los impulsores, el objetivo es modernizar la legislación argentina y alinearla con políticas internacionales orientadas a incentivar hábitos de consumo más saludables. Además, remarcaron que el proyecto busca dejar atrás antiguas disputas entre economías regionales y avanzar hacia un esquema de desarrollo conjunto entre sectores productivos.

La presentación pública de la iniciativa se realizó este martes en el Congreso de la Nación y contó con la participación de funcionarios de San Juan y Mendoza, entre ellos autoridades vinculadas a las áreas de Producción y Agricultura.

Los fundamentos del proyecto también se apoyan en recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que promueven políticas fiscales y regulatorias para desalentar el consumo excesivo de bebidas azucaradas y fomentar alternativas con mejores perfiles nutricionales.

En ese marco, los legisladores sostienen que la incorporación de jugos naturales en bebidas analcohólicas puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad alimentaria y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para las economías regionales vinculadas a la fruta y la vitivinicultura.