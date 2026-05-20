Un grupo solidario se puso en campaña para ayudar al merendero San Benito de Calingasta para enfrentar las bajas temperaturas. El objetivo de la iniciativa es recolectar elementos necesarios para acompañar a familias que padecen el frío sanjuanino.

El merendero San Benito asiste a más de 100 niños.

Nazarena Ibaceta, integrante de la organización, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó el origen de esta loable iniciativa. "La idea nace visitando y observando las necesidades que existen en el departamento. La verdad es que no es la primera vez que realizamos campañas, siempre lo hacemos con el objetivo de trabajar para ayudar a las personas y, sobre todo, brindar contención", detalló.

Actualmente, el merendero es un pilar fundamental para unos cien niños que asisten diariamente, una cifra que, según comentan desde la institución, no deja de crecer. Por esta razón, el pedido de colaboración es urgente: se necesita recolectar ropa de invierno, camperas, bufandas, calzados, frazadas y mantas.

"Realizar la campaña de frío es muy importante porque a partir de esos recursos podríamos llegar a contener a los chicos de nuestra institución y de nuestro departamento", sostuvo Ibaceta. El alcance de estas acciones no se limita solo a los más pequeños, ya que el proyecto busca fortalecer la asistencia integral: "Queremos seguir realizando actividades pensando en niños, jóvenes y adultos".

Más allá de la ropa y el abrigo, el espacio también requiere insumos para sostener la alimentación diaria. "También queremos pedir a la solidaridad de quienes tengan alimentos para poder seguir brindando la merienda", agregó.

La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina. Quienes deseen sumarse a este proyecto y tender una mano a quienes más lo necesitan, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos de contacto: 2643196215 y 2645893250.

"Invitamos a todos a participar y a sumarse al proyecto", concluyó Nazarena, confiando en la respuesta solidaria que siempre caracteriza a la provincia cuando se trata de tender una mano a los sectores más vulnerables de Calingasta.