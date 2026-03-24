Alan Lescano, durísimo contra Boca y su traspaso caído: "Todo mentira"

Alan Lescano fue el gran protagonista en La Paternal al convertir el penal que le dio el triunfo a Argentinos Juniors frente a Platense en el último minuto del Clásico. Luego de su actuación el 23 de marzo de 2026, el jugador habló con ESPN para aclarar los rumores sobre su posible llegada a Boca Juniors en el presente mercado de pases.

El mediocampista fue contundente al declarar que “es verdad que Boca me quiso, pero fue mentira que tenía todo arreglado”. El oriundo de Bolívar explicó el origen de las versiones sobre su futuro señalando que “hubo muchos comentarios que yo ya había arreglado mi parte y que solamente faltaba entre los clubes”, algo que desmintió categóricamente.

Si bien el interés existió, Lescano precisó que “sí no voy a negar que se comunicaron con mi representante, que preguntaron”, confirmando el contacto del equipo xeneize. Finalmente insistió en que las negociaciones nunca fueron definitivas al concluir que “pero de ahí a que se llegara a un acuerdo o que yo tenga todo arreglado, eso fue todo mentira”, dejando en claro su situación actual.