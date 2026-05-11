La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sumó una complicación inesperada que excede los límites del campo de juego. En las últimas horas, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, sacudió el tablero internacional al anunciar que su país impondrá una serie de exigencias estrictas a la FIFA para garantizar la participación de su seleccionado en la cita que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

“Hemos comunicado a la FIFA que, si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones”, afirmó Taj. El eje del conflicto radica en las severas restricciones migratorias y la tensión bélica actual, recordando que Washington inició un conflicto contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, actualmente bajo una frágil tregua.

Visados e interrogatorios: el punto de conflicto

La principal preocupación de Teherán es el trato que recibirán sus representantes. Una de las exigencias innegociables es que se conceda el visado a la totalidad del plantel y cuerpo técnico, incluyendo a aquellos que cumplieron el servicio militar en la Guardia Revolucionaria, organismo que tanto EE. UU. como Canadá consideran una organización terrorista.

Además, Taj instó a que los integrantes de la delegación no sean sometidos a interrogatorios migratorios, una situación que el propio dirigente vivió en carne propia al intentar asistir a un Congreso de la FIFA en suelo canadiense.

Banderas, himnos y seguridad

El pliego de condiciones de Irán también incluye aspectos simbólicos y logísticos para evitar lo que consideran "ataques políticos" durante la competencia:

Respeto absoluto: Garantías totales para la entonación del himno nacional.

Símbolos patrios: Prohibición de cualquier bandera que no sea la oficial dentro de los estadios.

Conferencias limitadas: Que los periodistas solo puedan realizar preguntas de índole técnica.

Seguridad máxima: Operativos especiales en hoteles y rutas ante posibles protestas opositoras.

La postura de Washington

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó que si bien no habría inconvenientes con los jugadores, no se permitiría el ingreso de personal técnico o dirigentes que Washington identifique con vínculos directos con la Guardia Revolucionaria.

Irán, que clasificó tras liderar el Grupo A en Asia, quedó encuadrado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, hoy su presencia es una incógnita que depende de una negociación diplomática de alto vuelo.