Un operativo policial realizado durante la madrugada de este domingo en un resto bar de Chimbas terminó con dos hombres aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego. El procedimiento se desarrolló en un local gastronómico ubicado sobre calle Mendoza, entre Neuquén y Santa Cruz, luego de una denuncia realizada al sistema de emergencias 911 por disturbios y amenazas dentro del comercio.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el operador del CISEM alertó al cabo Roberto Tapia sobre un conflicto en el interior del local. El aviso indicaba que uno de los clientes, un hombre que vestía un camperon gris, aparentemente portaba un arma de fuego y mantenía una actitud agresiva.

Al llegar al lugar, el uniformado entrevistó al propietario del comercio, identificado como Juan Leonardo Elizondo, de 43 años. El comerciante manifestó que dentro del resto bar había dos sujetos en evidente estado de ebriedad que ocasionaban disturbios. Además, explicó que uno de ellos insinuaba tener un arma de fuego en la cintura, mientras que el otro se negaba a pagar lo consumido.

En medio de la intervención policial, uno de los sospechosos salió hacia la vereda del local. El dueño lo señaló como el individuo que presuntamente llevaba el arma. El cabo Tapia intentó entrevistarlo y realizarle una requisa preventiva, pero en ese momento el sujeto arrojó un arma de fuego al piso.

Ante esa situación, el personal policial procedió de inmediato a la aprehensión del hombre y secuestró el revólver. Segundos después, también detuvieron al otro involucrado, quien permanecía junto a su amigo en el exterior del local gastronómico.

Los detenidos fueron identificados por la policía como Roberto Darío Aballay, de 43 años y Alan Benjamín Yacanto, de 25 años.

Fuentes del procedimiento señalaron que el primero de los aprehendidos quedó vinculado al legajo judicial caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego. En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, Sergio Cúneo, quien ordenó el inicio del protocolo especial de Flagrancia.

Tras las actuaciones iniciales, ambos sujetos fueron trasladados a sede policial mientras avanzaban las medidas judiciales correspondientes. El arma secuestrada quedó bajo custodia para la realización de las pericias de rigor, que buscaron determinar su estado y aptitud para el disparo.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Este, con intervención de la moto policial CH-06. Paralelamente, otras unidades policiales continuaron con recorridas preventivas en distintos sectores del departamento, incluyendo barrios, establecimientos educativos, fincas y zonas rurales de Chimbas.