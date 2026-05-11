En una jornada que será determinante para la estabilidad energética del planeta, Reino Unido y Francia encabezan este lunes una cumbre de urgencia con ministros de Defensa de más de 40 países. El objetivo central es definir una misión militar multinacional que logre reabrir y proteger el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por la escalada de tensión en Oriente Medio.

La reunión, que cuenta con representantes de los cinco continentes, busca coordinar recursos navales, aéreos y logísticos. La urgencia no es menor: por este estrecho transita cerca del 20% del petróleo global, y su interrupción ya está provocando un aumento sostenido en los precios internacionales de la energía y los costos de transporte.

Despliegue de avanzada y estrategia común

Bajo el liderazgo del secretario de Defensa británico, John Healey, y la ministra francesa, Catherine Vautrin, la cumbre presentará compromisos concretos de capacidades militares. El Reino Unido ya tomó la delantera con el despliegue anticipado del HMS Dragon, un destructor de última generación equipado con el sistema de defensa aérea Sea Viper.

Este buque se suma a otros activos de peso ya movilizados en la región, como el portaaviones francés Charles de Gaulle. La intención de este bloque es establecer patrullas coordinadas para garantizar la seguridad marítima sin necesidad de alinearse directamente con las acciones militares de Estados Unidos, buscando una alternativa de cooperación internacional propia.

La postura de España y la viabilidad del plan

A pesar de la magnitud de la convocatoria, España no ha formado parte de las conversaciones previas y ha descartado "completamente" sumarse a un despliegue militar de estas características. Esta negativa de Madrid, sumada a la de otros socios, hace que una misión formal bajo el paraguas del Consejo Europeo sea poco probable.

Por este motivo, la salida más viable que se discute este lunes es un acuerdo específico entre las naciones participantes, por fuera de las estructuras rígidas de la Unión Europea. La evolución de la misión dependerá de la rapidez con la que los países puedan activar sus recursos "cuando la situación lo permita", en un entorno de alta tensión que mantiene al mundo en vilo.