Lo que debía ser un tranquilo vuelo de regreso a casa terminó en un escándalo de proporciones judiciales. Tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Rosario, se conocieron las identidades de los pasajeros que protagonizaron un incidente de índole sexual en la cabina de clase ejecutiva de un avión de Copa Airlines.

Mauricio C. y Sandra O. fueron sorprendidos por la tripulación en clase ejecutiva.

Se trata de Mauricio C. (54) y Sandra O. (59), ambos residentes de la zona céntrica de Rosario. Según los reportes policiales, los pasajeros fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) apenas el avión tocó pista, luego de que la tripulación denunciara haberlos encontrado en una situación comprometedora con "prendas bajas".

La investigación reveló que los protagonistas no eran pareja previa, sino que se habrían conocido durante el trayecto desde Panamá. Él es arquitecto, jefe de obra ferroviaria, y en sus redes sociales se muestra como un hombre de familia, casado y con tres hijos, apasionado por los viajes internacionales. Ella se dedica al cuidado de adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación. Al igual que el hombre, suele compartir postales de sus frecuentes visitas al Caribe.

Denuncia y detención

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. La situación fue advertida por una pasajera que viajaba junto a su nieta, quien dio aviso inmediato a una azafata. Tras ser alertado el comandante, se activó el protocolo de seguridad que culminó con la intervención de las fuerzas federales al llegar a destino.

Debido al incidente, el resto de los pasajeros no pudo descender de la aeronave hasta que la PSA concretó la detención de la pareja.

La situación judicial

La causa quedó radicada en la Comisaría 12ª de Rosario, bajo la carátula de “exhibiciones obscenas”. Si bien la Justicia provincial tomó la intervención inicial, no se descarta que el expediente pase a la órbita federal por tratarse de un hecho ocurrido en el espacio aéreo dentro de un vuelo internacional.