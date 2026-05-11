Una mujer de 35 años fue rescatada con vida este domingo por efectivos policiales luego de que el automóvil en el que circulaba volcó dentro de un canal de riego en Rawson.

El siniestro se produjo en calle 7, antes de Ruta 40, y el procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta. Según informaron fuentes policiales, el móvil Halcón P01, a cargo del cabo Jabes Medina y el cabo Santiago Chirino, acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un vehículo que había quedado adentro del cauce.

Al arribar, los efectivos encontraron a la conductora atrapada en el interior del automóvil, mientras pedía auxilio. De inmediato, y con la colaboración de personal de salud que también se hizo presente en la zona, comenzaron las tareas de rescate para sacar a la mujer del habitáculo.

De acuerdo con el parte policial, los uniformados rompieron el vidrio de una de las ventanillas del vehículo y lograron extraer a la conductora, quien se encontraba consciente al momento de ser asistida.

Posteriormente, la mujer, domiciliada en el barrio Obrero de Rawson, fue trasladada en ambulancia hasta el hospital para recibir atención médica y realizarle los controles correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el vuelco continúan siendo materia de investigación.