Lo que comenzó como un rumor que recorría las redacciones desde hace más de un año, finalmente tuvo su confirmación visual y oficial. Rodrigo de Paul revolucionó las redes sociales este domingo al compartir un carrusel de fotografías que resume sus últimos días de mayo, donde entre postales de entrenamientos y mates con Lionel Messi, incluyó la imagen que todos esperaban: la mano de Tini Stoessel luciendo un espectacular anillo de compromiso.

La foto, una elección totalmente intencional del mediocampista para sus millones de seguidores, muestra de cerca la joya que sella la promesa de matrimonio. Cabe recordar que las versiones sobre una boda venían sonando fuerte, incluso con trascendidos que indicaban una reprogramación de la ceremonia desde diciembre de 2025 hacia mediados de este 2026.

"Te amo con mi vida entera"

El intercambio de mensajes en la publicación no dejó lugar a segundas interpretaciones. La intérprete de "La Triple T" no tardó en reaccionar al posteo con una declaración contundente: "Te amo con mi vida entera".

Pero los gestos románticos no terminaron allí. En otra de las capturas del álbum, se puede observar un detalle íntimo y tierno: el pie de la artista con una dedicatoria escrita por el futbolista sobre su piel: "Te amo Titi, Rodri".

La reacción de los fanáticos

Como era de esperarse, la comunidad digital estalló en comentarios, celebrando el paso que dio la pareja. "No estoy llorando, se me metió un anillo en el ojo", fue una de las frases que más se repitió entre los seguidores, quienes también bromearon con la fuerte presencia de Messi en el mismo carrete de fotos.

A pesar de que durante meses ambos jugaron al misterio y evitaron ponerle un título oficial a la relación ante la prensa, esta "pista" definitiva parece ser el preámbulo de uno de los casamientos más esperados por el mundo del espectáculo y el deporte argentino.