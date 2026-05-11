Los sanjuaninos arrancarán la semana con condiciones meteorológicas estables y un cielo que se mantendrá completamente despejado durante las 24 horas de este lunes 11 de mayo. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, será una jornada típica de otoño, con una marcada amplitud térmica que obligará a salir abrigados temprano pero permitirá disfrutar de una tarde templada.

La jornada comenzará con una madrugada fresca, alcanzando la mínima de 5°C durante la mañana. Sin embargo, con la presencia del sol, la temperatura irá en ascenso hasta tocar los 20°C de máxima en horas de la tarde.

Para este lunes, la probabilidad de precipitaciones es del 0%. En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde soplará desde el sector Norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el Sudoeste al llegar la noche con una intensidad menor, de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El informe extendido muestra un ascenso paulatino de las temperaturas para los próximos días, destacándose un martes casi veraniego para la época:

Martes 12 de mayo: Cielo despejado. Mínima de 7°C y una máxima de 25°C.

Miércoles 13 de mayo: Mínima de 8°C y máxima de 22°C.

Jueves 14 de mayo: Mínima de 9°C y máxima de 20°C.

Viernes 15 de mayo: Mínima de 10°C y máxima de 21°C.

Sábado 16 de mayo: Mínima de 9°C y máxima de 20°C.

El dato

A pesar del ascenso de las temperaturas máximas hacia el martes, las mañanas continuarán siendo frías, por lo que se recomienda mantener los cuidados preventivos ante los cambios bruscos de temperatura.