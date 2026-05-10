El escenario político nacional sumó un nuevo capítulo de tensión este domingo. El PRO, partido liderado por Mauricio Macri, emitió un durísimo comunicado a través de sus redes sociales en el que, si bien ratifica su acompañamiento al proceso de cambio iniciado por Javier Milei, marca una frontera ética y de gestión que amenaza con profundizar las grietas entre los socios políticos.

Bajo la premisa de que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”, el espacio amarillo advirtió que no se quedarán callados ante lo que consideran errores de la administración libertaria. “Vamos a reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, sentenció el texto, poniendo el foco en la demora de los beneficios macroeconómicos en el bolsillo de los ciudadanos.

"Enemigos internos" y falta de ejemplo

Aunque el comunicado evitó menciones directas a figuras del Gabinete, el mensaje llegó horas después de que el Presidente ratificara a Manuel Adorni en su cargo, pese a los cuestionamientos por su situación patrimonial. Para el PRO, existen dos enemigos del cambio: el populismo de siempre y “los que frenan el cambio desde adentro con soberbia, arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

El texto enfatiza el "dolor" que genera cuando no se da el ejemplo desde el poder, en clara alusión a las sospechas que rodean al jefe de Gabinete y que ya habían sido criticadas por dirigentes cercanos a Macri, como Fernando de Andreis, y la propia Patricia Bullrich.

"Empezar no es llegar"

Desde el PRO reconocieron las mejoras en las variables económicas, pero aclararon que el proceso está incompleto. "El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Que el cambio cambie tu vida", reclamó el manifiesto partidario.

El pronunciamiento ocurre en un momento de fragilidad para la coalición parlamentaria, donde el oficialismo necesita el apoyo del bloque amarillo para avanzar con sus reformas estructurales. Mientras Milei defiende a su ministro coordinador a capa y espada, el PRO ha decidido plantar bandera, exigiendo claridad y una gestión que sea capaz de transformar la realidad diaria de los argentinos más allá de los números fiscales.