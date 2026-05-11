Un fuerte siniestro vial se registró este domingo por la noche en la intersección de Ruta Nacional 40 y calle General Acha, en Capital. Por causas que la Policía aún intenta establecer, un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó protagonizando un espectacular vuelco en plena calzada.

El hecho ocurrió cuando el rodado circulaba en sentido sur a norte. Tras la mala maniobra, el vehículo quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba, lo que generó alerta entre los conductores que transitaban por la transitada arteria nacional.

A los pocos minutos, personal del Servicio de Emergencias Médicas arribó al lugar del accidente. Los profesionales asistieron rápidamente al conductor del auto, de quien no trascendió la identidad.

Pese a lo impactante que resultó la escena del vuelco, fuentes oficiales confirmaron que el automovilista no presentaban heridas de consideración. Debido a que solo sufrió golpes leves y el estado de salud general era estable, los médicos resolvieron que no era necesario el traslado al Hospital Rawson.

Efectivos de la zona trabajaron en el lugar para normalizar el tránsito y realizar las pericias correspondientes para determinar qué fue lo que desencadenó el siniestro.