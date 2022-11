Fundación Alas de Águila ayuda a las familias con chicos y adolescente con mielomeningocele, autismo, retraso madurativo, Síndrome de Down, hidrocefalia y también adultos mayores. Funciona en la casa de Marcela Ibaceta, en el barrio Teresa de Calcuta, Pocito. Allí se dan desde múltiples talleres hasta la merienda.

La casa de Marcela es un lugar de esperanza, contención, pero también dan a conocer a una realidad invisibilizada, convivir y criar a personas con discapacidad. El objetivo de esta sanjuanina solidaria es dar herramientas, asistencia y acompañar a las familias que pasen por esta situación.

La fundación nace desde la experiencia de Marcela. Su hijo fue diagnosticado con mielomeningocele, es decir con espina bífida, una condición que influiría en su crecimiento y le produciría una discapacidad motora. Maico ya es adulto y está en pareja, de hecho es uno de los pilares para que la fundación funcione.

Lejos de rendirse, Marcela empezó a juntarse con otras madres. Es que los efectos de la mala nutrición y el déficit en el desarrollo golpean sin piedad en las zonas de menos recursos. Marcela no esperó ayuda, salió a golpear puertas y poco a poco hizo escuchar a la comunidad.

En la galería de su casa, bajo un precario techo de caña, reparte la merienda a los chicos, jóvenes y adultos mayores que llegan hasta el lugar. También dan talleres de zumba, teatro, tejido, clases de yoga, arte en dibujo y clases de vida independiente.

“Más allá que las ayudas, poder hacer actividades con los chicos es demostrarles que ellos pueden. Que conozcan a otras personas, que se reúnan, que no queden solos. Mostrarles que pueden es ayudarlos a construir un autoestima. Que tengan herramientas y sepan hacer cosas para ser alguien. El espacio está, es decisión de ellos ocuparlos, si lo hacen, nosotros ponemos todo de nuestra parte para que ellos sean autosuficientes”, comenta la presidenta.

“Si hay algo que me motiva es el amor, porque sé lo que es estar desorientada, lo que es sentirse sola. No es solamente no tener algo que darle a tus hijos, es tampoco saber cómo ayudarlos. Eso es lo que hace que, todos los que participamos en la fundación, trabajemos para darles herramientas y que esas herramientas se transformen en oportunidades”, explica Marcela.

El trabajo de Marcela ejemplifica muy bien lo que es la tarea solidaria. Porque pudiendo dedicarse a acompañar sólo a su hijo, se da a su comunidad y organiza cada donación para que llegue y ayude a los que más se pueda. En caso de ganar iría destinado a la compra de pañales, sondas y medicamentos para los chicos y adultos de la fundación.

EL CERTAMEN

La de Marcela y la fundación "Alas de Águilas" es una de las 10 historias semifinalistas del premio Sanjuanino Solidario, una iniciativa que por sexto año consecutivo llevan adelante DIARIO HUARPE y BROKER ANDINO para destacar a esas almas generosas que trabajan incansablemente por los demás. Este año, quien resulte ganador recibirá un incentivo económico a su causa de $250.000, y quienes lleguen a la final ganarán $50.000, también.

¿Cómo se seleccionaron las diez historias? Luego de un periodo de postulación, en el que cualquier sanjuanino pudo inscribir a su candidato, un comité se encargó de analizar cada uno de los 400 casos que llegaron la redacción de DIARIO HUARPE. Del total, las más inspiradoras fueron seleccionadas para su difusión, una etapa importante, ya que se da a conocer a través de los medios de comunicación la loable labor que llevan adelante estos valiosos sanjuaninos.

¿Cómo sigue el proceso? Finalizada la etapa de difusión de las diez historias, comenzará el periodo de votación en el que será el público, a través de la página de DIARIO HUARPE y WhatsApp, el que elegirá a los cuatro finalistas. La gran final, en donde se conocerá al ganador, se llevará a cabo el 16 de diciembre en vivo, a través del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol.