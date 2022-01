Tiene 13 años y necesita viajar para una operación al Garraham, pero desde Desarrollo Humano no ha tenido respuesta

El tiempo para Renzo Núñez no se detiene. Tiene 13 años y padece Mielomeningocele, una enfermededad que afecta a la médula y la columna y ahora tiene que viajar al Hospital Garraham en Buenos Aires para ser operado de una mala praxis que le dejó su pierna izquierda doblada e inmovilizada. Sin embargo, y según dice su madre, desde el ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social no ha obtenido respuesta para costear los pasajes y la estadía, provocando demoras en su tratamiento.

"Renzo no puede viajar en colectivo porque no puede estar más de 20 minutos sentado. Tenemos que viajar en avión con mi marido porque yo no tengo fuerza para levantarlo y solo nos cubren dos pasajes. Hace tiempo estoy yendo al Centro Cívico y no logro comunicarme ni tener una respuesta. Hemos presentado todo y todavía no sale nada", dice Natalia Ossio de 39 años, madre de Renzo a DIARIO HUARPE.

Ella vive en el barrio Foecyt etapa 2 en Pocito junto a Mateo y dos hijos más. Durante tres años vivió en Buenos Aires cuidando y asistiendo a su hijo, donde fue operado en el Hospital Garraham de su columna, donde ahora lleva 20 tornillos y dos cromos que le permitían estar en una silla de ruedas. Él tiene paralizado el cuerpo de la cintura para abajo y además tiene una valvula en su cabeza.

Pero los problemas para Natalia y Mateo comenzaron a medidado de junio del año pasado. "Mateo fue operado de su pierna izquierda en el Hospital Doctor Guillermo Rawson y le practicaron una mala praxis. Ahora tiene su pierna izquierda doblada e inmovilizada y no puede entrar siquiera en una silla de ruedas. Le tiene que fracturar la columna y colocarle unas protesis que acá no se consiguen y tenemos que viajar con urgencias", dijo angustiada. La familia ya recibió asistencia por parte del ministerio en ocasiones anteriores. Pero con esta nueva problemática, la familia necesita nuevamente viajar para operar y así mejorar la calidad de vida del niño.

Según contó la mujer, Mateo tenía turno para su cirugia el 6 de diciembre y el pasado 4 de enero. Pero con las demoras en Desarrollo Humano, siempre en su versión, perdió ambas fechas. Pero no todo está perdido. "Desde el Hospital Garraham me dijeron que puedo ir y que no hay problema porque ya lo conocen. Pasamos tres años allá", relata.

Además de los costos de la operación, Mateo necesita una dieta especial, pañales y un colchon especial para evitar ampollarse, puesto que tiene que estar recostado la mayor parte del tiempo. "Sobrevivimos gracias a la pensión que recibimos de él y las changas que hace mi marido. No podemos costear el viaje y muchas veces ni siquiera podemos seguir la dieta especial que necesita porque gastamos todo en los medicamentos que tiene que tomar. Necesitamos que nos atiendan", contó Natalia.

La familia de Mateo está abierta a recibir colaboraciones y para hacerlo se puede llamar al 264 5748 570.