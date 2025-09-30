Los Hospitales de Albardón (Dr. José Giordano) y Sarmiento (Ventura Lloveras) han puesto en funciones sus nuevos equipos para cirugía laparoscópica, un logro que marca un nuevo avance en la descentralización de los servicios de salud de la provincia.

La primera intervención quirúrgica con esta nueva aparatología se realizó en el Hospital Dr. José Giordano de Albardón. Se trató de una paciente proveniente del departamento Chimbas, a quien se le practicó una cirugía de vesícula.

La adquisición del nuevo equipamiento, denominado Torres de Laparoscopía, fue realizada por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Prestaciones Periféricas, que depende de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe. Este equipamiento de última generación permite que los equipos médicos de ambos hospitales puedan desarrollar procedimientos que garantizan una recuperación más rápida, un menor tiempo de internación y una reducción de costos hospitalarios, mejorando la calidad de atención para los pacientes.

Las Torres de Laparoscopía posibilitan la realización de cirugías de mediana complejidad en diversas especialidades, incluyendo cirugía general, urología y ginecología. En el caso del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, este equipamiento se suma a la radioscopía dinámica –conocida como Arco en C–, lo que proporciona mayor seguridad a los procedimientos quirúrgicos y, por ende, a cada paciente que accede al sistema de salud provincial.

Este plan busca que los hospitales de alta complejidad, como el Dr. Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, puedan concentrarse en prestaciones más complejas, mientras que los hospitales periféricos refuercen su capacidad resolutiva, beneficiando directamente a la comunidad.