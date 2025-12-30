Sociedad > Decoración
Qué significa poner una planta arriba de la heladera según el Feng Shui
POR REDACCIÓN
Ubicar una planta encima de la heladera no es un acto decorativo sin sentido, sino una práctica que, según el Feng Shui, afecta directamente la energía del hogar, especialmente en lo que refiere a la economía y la abundancia.
Este espacio suele estar vacío o destinado a almacenamiento, pero para el Feng Shui tiene un valor especial: cuando se activa correctamente, se asocia a prosperidad sostenida y estabilidad económica en la vivienda.
El secreto está en elegir una planta viva, saludable y bien cuidada, ya que una planta en mal estado puede transmitir sensaciones de estancamiento y desgaste energético. La especie más recomendada es el potus (Epipremnum aureum), reconocida por su capacidad para armonizar estos espacios.
Además, la forma de la planta es fundamental: las hojas suaves y redondeadas contribuyen a equilibrar la energía relacionada con el dinero, mientras que su crecimiento hacia abajo facilita que la energía fluya sin estancarse en un solo punto. El color verde intenso potencia la vitalidad y la sensación de abundancia activa.
Para que esta práctica funcione, es importante que la planta sea el único objeto sobre la heladera o que, en todo caso, esté acompañada solo por elementos simples como una piedra natural o un cuenco sencillo. También es clave mantener el espacio libre de polvo, ya que este representa cargas del pasado que bloquean la energía nueva.
