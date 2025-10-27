Alegría justicialista tras la victoria de Andino con Fuerza Patria

Poco después de las 21 horas, con la llegada de José Luis Gioja a la sede del Partido Justicialista de San Juan, comenzó la celebración por el triunfo de Fuerza San Juan en las elecciones legislativas. El histórico político, vestido con su característica campera roja que considera de cabala, fue recibido con una ovación por la militancia que colmaba el lugar.

Gioja festejó los resultados que le dieron el 34.42% de los votos a la fuerza liderada por Cristian Andino, pero mantuvo un tono de cautela ante los simpatizantes. "Esto es un mensaje para el gobierno, pero no hay que almorzarse la cena", expresó el referente, buscando temperar el entusiasmo de los presentes. En sus declaraciones, añadió: "Significa que el justicialismo está vigente, significa que hay un pensamiento que tiene que ver con el progreso en San Juan, significa que hemos tenido buenos candidatos, significa que el pueblo de San Juan no olvida un montón de cosas".

Bombos y color en la sede del PJ. FOTO: Mariano Martin//DIARIO HUARPE

El exgobernador enfatizó la necesidad de humildad ante el triunfo: "Lo que hay que hacer ahora es no creérsela, es asumir responsabilidades, es muy humilde". Sobre su rol futuro, aseguró: "A mí me sacan de ésto con los pies para adelante", al tiempo que habló de la importancia de "darle lugar a militantes más jóvenes".

En el mismo clima de celebración reflexiva, el rawsinista Carlos Munisaga se expresó en términos similares: "El resultado ha superado las expectativas. Primero, agradecimiento, agradecimiento por el apoyo y a partir de allí a quienes somos parte y estamos llevando adelante la gestión política, la alegría y el festejo, pero también el compromiso de redoblar esfuerzos". El dirigente se comprometió a "trabajar mucho más, a construir más puentes, más diálogo, a buscar más coordinación" en los tiempos difíciles que atraviesa la comunidad.

La Juventud Peronista acompañó en la victoria. FOTO: Mariano Martín//DIARIO HUARPE

Mientras tanto, en la sede partidaria se vivían momentos de alegría contenida a la espera de la llegada de Cristian Andino, cabeza de la lista ganadora de Fuerza San Juan, quien se consagró con un resultado que superó al oficialismo provincial de Orrego, que obtuvo el 31.05% de los votos.