Este domingo falleció Kshamenk, la única orca que vivía en cautiverio en la Argentina y una figura emblemática del Partido de La Costa. Según informaron desde Mundo Marino, la muerte se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio y estaría vinculada a su avanzada edad.

Kshamenk tenía alrededor de 33 años y murió acompañado por sus cuidadores y el equipo veterinario que lo asistió durante toda su vida. Desde la institución destacaron que su expectativa de vida fue similar a la de una orca macho en estado natural, gracias a los cuidados permanentes, el seguimiento médico y la alimentación especializada que recibió durante más de tres décadas.

La historia de Kshamenk comenzó en 1992, cuando fue hallado varado en la Ría de Ajó, en la Bahía de Samborombón. El animal se encontraba en estado crítico, sin su grupo familiar, y no pudo ser reinsertado en el mar. Ante ese escenario, fue trasladado a Mundo Marino, donde inició un proceso de recuperación que derivó en su permanencia definitiva en el parque.

Con el paso de los años, Kshamenk se convirtió en un símbolo para miles de visitantes y también en una figura central del debate sobre el cautiverio, el bienestar animal y la conservación de especies marinas. Su muerte genera un profundo impacto en la comunidad del Partido de La Costa y deja una historia que marcó a generaciones y que será recordada como parte del patrimonio emocional y ambiental de la región.