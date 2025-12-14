La Fiesta Nacional de Santa Lucía vivió este fin de semana una segunda noche histórica, con la participación de más de 40 mil personas que colmaron el predio y acompañaron una propuesta artística, cultural y religiosa que volvió a reunir a familias de toda la provincia.

El cierre de la jornada tuvo como protagonista a Abel Pintos, quien ofreció un show de alto nivel y cargado de emoción. Con un repertorio que recorrió sus principales éxitos, el artista logró una conexión especial con el público, que cantó cada tema y acompañó con ovaciones una presentación que se transformó en el broche de oro de la noche.

Durante el desarrollo del evento, el escenario mayor contó con la actuación de destacados artistas locales, que volvieron a poner en valor el talento sanjuanino dentro de una grilla variada y pensada para públicos de todas las edades. En paralelo, el escenario joven tuvo un rol protagónico con la participación de bandas emergentes y solistas, que demostraron su calidad artística y recibieron un importante acompañamiento del público.

En el marco de las celebraciones patronales, también se realizó la tradicional procesión y la misa en honor a Santa Lucía, una de las actividades más significativas de la festividad. Este momento, cargado de fe y devoción, convocó una vez más a la comunidad y reafirmó el profundo sentido espiritual que distingue a la celebración. Estas actividades religiosas continuarán durante la jornada de hoy.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía seguirá este domingo con una nueva jornada repleta de propuestas culturales, artísticas y religiosas, y tendrá su gran cierre con una verdadera celebración popular de la mano de Dale que Va, prometiendo una despedida a puro ritmo y alegría para toda la familia.